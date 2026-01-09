Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

Российские военные отразили пять контратак ВСУ в Зеленом

Минобороны: группировка «Восток» отразила пять попыток контратак ВСУ в Зеленом
Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли пять попыток контратак, чтобы вернуть позиции в Зеленом в Запорожской области, все они были отражены российской стороной. Об этом сообщает Минобороны России в Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, оперативным взятием населенного пункта занимались подразделения 394-го гвардейского мотострелкового полка 5-й общевойсковой армии группировки войск «Восток».

До этого сообщалось, что российские военные в течение недели взяли под контроль пять населенных пунктов в зоне СВО. Отмечается, что российские войска смогли освободить Зеленое в Запорожской области, Братское в Днепропетровской области.

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Запад» продвинулись в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, в результате чего взяли под контроль населенный пункт Подолы Харьковской области.

9 января российский боец рассказал, что российским военнослужащим для взятия Братского в Днепропетровской области, чтобы войти в город, пришлось обезвредить минное поле и преодолеть колючую проволоку.

Ранее стало известно, что в Киеве половина многоквартирных домов осталась без отопления.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27584065_rnd_0",
    "video_id": "record::cd5436b3-9723-4251-9e28-a719e246b0b5"
}
 
Теперь вы знаете
«Фригидность». Что скрывается за этим термином и когда пора к врачу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+