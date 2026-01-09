Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли пять попыток контратак, чтобы вернуть позиции в Зеленом в Запорожской области, все они были отражены российской стороной. Об этом сообщает Минобороны России в Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, оперативным взятием населенного пункта занимались подразделения 394-го гвардейского мотострелкового полка 5-й общевойсковой армии группировки войск «Восток».

До этого сообщалось, что российские военные в течение недели взяли под контроль пять населенных пунктов в зоне СВО. Отмечается, что российские войска смогли освободить Зеленое в Запорожской области, Братское в Днепропетровской области.

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Запад» продвинулись в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, в результате чего взяли под контроль населенный пункт Подолы Харьковской области.

9 января российский боец рассказал, что российским военнослужащим для взятия Братского в Днепропетровской области, чтобы войти в город, пришлось обезвредить минное поле и преодолеть колючую проволоку.

Ранее стало известно, что в Киеве половина многоквартирных домов осталась без отопления.