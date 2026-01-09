Европа начала 2026 год с неполными подземными хранилищами газа (ПХГ), что грозит ей повышенным уровнем риска. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные ассоциации, представляющей интересы европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe (GIE).

Отмечается, что средний уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы опустился до 57,18% по итогам газовых суток 7 января. Текущий уровень запасов газа оценивается специалистами на 14 процентных пунктов ниже, чем в среднем за последние пять лет. За историю наблюдений GIE хуже на эту же дату показатель был лишь в 2022 году.

Согласно данным ассоциации, чистый расход газа из ПХГ 7 января достиг максимального уровня с начала сезона — 987 млн кубометров. Эксперты прогнозируют, что ситуация с газом в Европе может ухудшаться день ото дня из-за погодных условий, а также недостатка голубого топлива в связи с прекращением транзита газа РФ через Украину с 1 января 2025 года.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европа после отказа от российских энергоносителей будет закупать газ значительно дороже. Так он отреагировал на слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая назвала 3 декабря «историческим днем для Европейского союза» из-за достижения ЕС решения по отказу от российского газа. По мнению Пескова, это решение ЕС «ускорит процесс утраты европейской экономики».

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия будет требовать отказа от газа РФ и после мира на Украине.