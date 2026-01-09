Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

Названы последствия отказа Европы от российского газа

GIE: запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились до 57%
Michael Sohn/AP

Европа начала 2026 год с неполными подземными хранилищами газа (ПХГ), что грозит ей повышенным уровнем риска. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные ассоциации, представляющей интересы европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe (GIE).

Отмечается, что средний уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы опустился до 57,18% по итогам газовых суток 7 января. Текущий уровень запасов газа оценивается специалистами на 14 процентных пунктов ниже, чем в среднем за последние пять лет. За историю наблюдений GIE хуже на эту же дату показатель был лишь в 2022 году.

Согласно данным ассоциации, чистый расход газа из ПХГ 7 января достиг максимального уровня с начала сезона — 987 млн кубометров. Эксперты прогнозируют, что ситуация с газом в Европе может ухудшаться день ото дня из-за погодных условий, а также недостатка голубого топлива в связи с прекращением транзита газа РФ через Украину с 1 января 2025 года.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европа после отказа от российских энергоносителей будет закупать газ значительно дороже. Так он отреагировал на слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая назвала 3 декабря «историческим днем для Европейского союза» из-за достижения ЕС решения по отказу от российского газа. По мнению Пескова, это решение ЕС «ускорит процесс утраты европейской экономики».

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия будет требовать отказа от газа РФ и после мира на Украине.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27583987_rnd_8",
    "video_id": "record::529f92e1-7957-480d-b6b0-9444c867e0c6"
}
 
Теперь вы знаете
«Фригидность». Что скрывается за этим термином и когда пора к врачу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+