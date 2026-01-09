В Госдуме считают, что апелляция пяти стран в CAS по решению FIDE пойдет на благо России

Свищев: после апелляции в CAS голоса за Россию в FIDE могут увеличиться

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что попытка оспорить через Спортивный арбитражный суд (CAS) решение о возвращении российских шахматистов может привести к росту поддержки России в Международной шахматной федерации (FIDE), передает «Матч ТВ».

«Честно говоря, даже не представляю, какие аргументы у них будут в суде. Разве что могли быть какие‑то процедурные нарушения во время голосования. Но даже если это и так, уверен, у тех федераций, которые приняли нашу сторону, хватит сил и ответственности проголосовать таким же образом еще раз. Более того, не удивлюсь, если разброс голосов с 61 на 51 даже увеличится в пользу решения снять санкции», — сказал Свищев.

Федерации пяти стран не согласны с решением генеральной ассамблеи FIDE от 14 декабря, разрешившим допуск российских шахматистов до всех соревнований под нейтральным флагом. В связи с этим шахматные федерации Великобритании, ФРГ, Норвегии, Эстонии и Украины подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) и намерены добиться независимой юридической проверки решения генассамблеи FIDE.

14 декабря Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (FIDE) проголосовала за полное и частичное снятие ограничений с российских спортсменов. За возвращение россияне проголосовали 61 делегат, против — 51 голос.

Ранее пять федераций подали апелляцию в суд по допуску российских шахматистов к соревнованиям.