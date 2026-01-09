В Львовской области большинство предприятий перевели на дистанционный режим

В Львовской области большинство предприятий, кроме критически важных, перевели на дистанционный режим из-за непогоды. Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на областную военную администрацию.

«Учебные заведения или переходят на дистанционное обучение, либо же продолжают зимние каникулы по меньшей мере до 19 января этого года», — говорится в сообщении.

До этого мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что более 370 абонентов в селе Рудно во Львовской области остались без газоснабжения. По его словам, в населенном пункте сработала автоматическая система безопасности газапровода. Садовой подчеркнул, что в настоящее время сотрудники профильных служб проверяют оборудование.

В ночь на 9 января в городе Львове произошло не менее шести взрывов. Глава администрации Львовской области Максим Козицкий сообщил о повреждении объекта инфраструктуры. Предположительно, урон могли получить Стрыйское газовое месторождение и подземное хранилище газа. Как рассказал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, в Рудно после прилетов возникли проблемы с газоснабжением.

Ранее в Киеве после прилетов ввели экстренные отключения света.