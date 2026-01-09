Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

В Львовской области большинство предприятий перевели на дистанционный режим

В Львовской области большинство предприятий перевели на дистант из-за непогоды
Yauheni Kazlou/Shutterstock/FOTODOM

В Львовской области большинство предприятий, кроме критически важных, перевели на дистанционный режим из-за непогоды. Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на областную военную администрацию.

«Учебные заведения или переходят на дистанционное обучение, либо же продолжают зимние каникулы по меньшей мере до 19 января этого года», — говорится в сообщении.

До этого мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что более 370 абонентов в селе Рудно во Львовской области остались без газоснабжения. По его словам, в населенном пункте сработала автоматическая система безопасности газапровода. Садовой подчеркнул, что в настоящее время сотрудники профильных служб проверяют оборудование.

В ночь на 9 января в городе Львове произошло не менее шести взрывов. Глава администрации Львовской области Максим Козицкий сообщил о повреждении объекта инфраструктуры. Предположительно, урон могли получить Стрыйское газовое месторождение и подземное хранилище газа. Как рассказал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, в Рудно после прилетов возникли проблемы с газоснабжением.

Ранее в Киеве после прилетов ввели экстренные отключения света.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27584203_rnd_0",
    "video_id": "record::c6064f23-a772-4505-886a-1b40ca12c30b"
}
 
Теперь вы знаете
«Фригидность». Что скрывается за этим термином и когда пора к врачу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+