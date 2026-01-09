Размер шрифта
BadComedian назвал секрет успеха «Чебурашки 2»

BadComedian: «Чебурашка 2» собрал бы кассу даже конкурируя с западными картинами
Кинокритик и блогер Евгений Баженов (BadComedian) назвал секрет успеха фильма «Чебурашка 2». Его цитирует aif.ru.

Баженов указал на то, что фильм вышел в новогодние праздники, когда конкуренцию в традиционных праздничных походах россиян в кино ему составляли только «Буратино» и «Простоквашино».

«И в целом это всеми любимый герой не только в России, но и в той же Японии, там невероятно огромный рынок с игрушками, газировками, жвачками с этим брендом. К тому же, сейчас в кинотеатры ведут детей люди, которые росли на этих мультиках», — отметил он.

Однако, уверен блогер, «Чебурашка 2» собрал бы кассу даже конкурируя с западными картинами.

Первый фильм «Чебурашка» вышел 1 января 2023 года и стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката.

«Чебурашка-2» режиссера Дмитрия Дьяченко вышел в прокат 1 января. 426,5 млн рублей из полученных им за первые дни проката 4 млрд рублей были заработаны на предпродаже. По продажам среди всех российских фильмов он уступает только первому «Чебурашке». Во второй части сыграли Сергей Гармаш, Федор Добронравов, Ольга Кузьмина, Елена Яковлева, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Артем Быстров, Дмитрий Лысенков, Ева Смирнова и другие.

Ранее Дьяченко раскрыл секрет успеха киноленты в России.

