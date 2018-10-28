Петржела: Дзюба может потопить Семака

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал тренерскую работу нынешнего наставника команды Сергея Семака, передает «Команда России».

Специалист отметил, что сине-бело-голубым сейчас везет, из-за чего они и находятся на первом месте турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ), но он недоволен общением наставника и футболистов.

Реклама

«Сейчас Семаку везет, «Зенит» идет первым, но футбол против «Славии» мне совершенно не понравился. Семак в сложной ситуации — игроки воспринимают его как друга, говорят с ним на «ты». Мне это не по душе — мои футболисты никогда не тыкали мне, даже когда я был молодым тренером. Нужно держаться от них подальше — иначе они потом позволят себе то, что сделал Кокорин», — поделился мнением Петржела.

Также он заявил, что не ожидал плохой игры от форварда команды Артема Дзюбы, которую он показал в матче со «Славией» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы.

«На чемпионате мира Дзюба мне понравился, поэтому для меня большим шоком стала его игра против «Славии» — он ходил по полю пешком! Ни разу не ускорился, не выиграл ни одного верхового единоборства. Это одна из проблем Семака — он близко общается с игроками, но такие, как Дзюба, могут его потопить», — заключил экс-тренер.

Следующая игра «Зенита» состоится 29 октября в 18.00 по московскому времени.

Ранее президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов рассказал, что клуб не будет проводить матчи на «Екатеринбург-Арене» в 2018 году.