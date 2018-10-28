Туктамышева выиграла Гран-при Skate Canada
Россиянка Елизавета Туктамышева стала победительницей в женском одиночном катании на втором этапе Гран-при Skate Canada, сообщает «Советский спорт».
Туктамышева за свой прокат в произвольной программе получила 129,10 балла и стала третьей. Ранее Туктамышева набрала 74,22 балла в короткой программе. По сумме двух выступлений она набрала 203,32 балла.
Второй стала японка Мако Ямашита (203,06). Троку лучших замкнула россиянка Евгения Медведева (197,91), которая выиграла произвольную программу.
Еще одна россиянка Дарья Паненкова (168,54) стала десятой.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию этого события.
Ранее олимпийская чемпионка Аделина Сотникова оценила выступление Елизаветы Туктамышевой в короткой программе.
Фигурное катание. Второй этап Гран-при. Skate Canada. Лаваль, Канада.
Женщины. Итоговое положение
1. Елизавета Туктамышева (Россия) — 203,32
2. Мако Ямашита (Япония) — 203,06
3. Евгения Медведева (Россия) — 197,91