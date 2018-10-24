Руководство ЦСКА контролирует ситуацию с пострадавшими в Риме фанатами

Стало известно, что руководство московского ЦСКА контролирует ситуацию с пострадавшими в римском метро гражданами России перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между армейцами и «Ромой», сообщает ТАСС.

В клубе болельщиков столичной команды заявили, что управление следит за ходом дела по данному происшествию и состоянием пострадавших фанатов ЦСКА.

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«Руководство армейского клуба держит на контроле ситуацию с пострадавшими болельщиками клуба в результате происшествия в римском метрополитене», — подчеркнул собеседник.

Напомним, что один из эскалаторов, ведущих вниз — на станцию, сломался, и полотно начало двигаться с большой скоростью, из-за чего люди наваливались друг на друга.

Ранее сообщалось, что посольство России в Италии предложило помощь гражданам Украины, которые пострадали в давке.