Усэйна Болта не устроила зарплата футболиста в Австралии

Восьмикратный олимпийский чемпион, знаменитый ямайский спринтер Усэйн Болт не договорился о контракте с австралийским футбольным клубом «Сентрал Кост Марринерс» и покинет команду, сообщает «Советский спорт».

По информации Fox Sports Australia, клуб предлагал ему зарплату в $150 тысяч в год. Болт же хотел зарабатывать $3 млн. Стороны так и не сумели прийти к компромиссу — предлагаемая клубом сумма и финансовые запросы Болта оказались слишком далеки друг от друга.

32-летний ямаец находился на просмотре в «Сентрал Кост Марринерс» и в одном из контрольных матчей сделал дубль. Ранее сообщалось, что он отказался от предложения мальтийского клуба «Валлетта».

Ранее Болт отказался подписывать контракт с европейским футбольным клубом.

The blockbuster news broke while the Mariners' were playing their first A-League match and caught even the coach off guard.https://t.co/5L62Hr8HJs