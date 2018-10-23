Овечкин и Варламов вошли в тройку лучших игроков дня в НХЛ

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Во встрече регулярного чемпионата против «Ванкувер Кэнакс» (5:2) российский форвард набрал четыре (2+2) очка.

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Третьим стал вратарь «Колорадо Эвеланш» Семен Варламов. Во встрече с «Филадельфией Флайерз» (4:1) россиянин отразил 37 из 38 бросков.

Первой звездой был признан форвард «Виннипег Джетс» Марк Шайфли, набравший четыре (2+2) очка в матче с «Сент-Луис Блюз» (5:4 ОТ).

Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на чистое девятое место по количеству голов в большинстве.