Хабиб Нурмагомедов попал в список самых влиятельных мусульман мира

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов вошел в список топ-500 самых влиятельных мусульман мира, сообщает «Советский спорт».

Ежегодный рейтинг опубликован на сайте Королевского центра исламских стратегических исследований в Аммане.

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Российский боец попал в категорию, которая отведена для деятелей искусства и спорта. Также в этот список вошли полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил, нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах и четырехкратный олимпийский чемпион Мо Фара.

Ранее сообщалось, что центр единоборств в Нижнем Тагиле будет назван в честь Нурмагомедова.