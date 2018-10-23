В РФС не поступило обращения от «Спартака» по поводу Черчесова

В Российский футбольный союз (РФС) не поступало обращений от «Спартака» на тему совмещение Станиславом Черчесовым двух постов, сообщает ТАСС.

22 числа «Спартак» уволил главного тренера Массимо Карреру из-за неудовлетворительных результатов команды. СМИ называют Черчесова как главного кандидата на освободившееся место. Речь идет о том, что российский специалист будет совмещать два поста, Черчесов сейчас тренирует сборную России. В «Спартаке» обязанности главного тренера исполняет Рауль Рианчо, пополнивший тренерский штаб красно-белых прошедшим летом.

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Об отсутствии сообщений от красно-белых проинформировали в пресс-службе РФС.

«В РФС не поступало обращений от футбольных клубов по поводу возможного совмещения Станиславом Черчесовым постов главного тренера сборной России и клуба», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что экс-форвард «Спартака» хочет видеть в команде только российского тренера.