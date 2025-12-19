На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В горсовете Луцка прошли обыски в связи со взяткой в $30 тысяч

НАБУ: обыски в горсовете Луцка касались взятки в $30 тысяч
Национальное антикоррупционное бюро Украины

Обыски, проведенные в Луцком городском совете, связаны с делом о вымогательстве взятки в размере $30 тыс. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Следствие полагает, что руководители фракций определенной политической силы в городском и областном советах, в том числе бывший народный депутат, требовали указанную сумму за предоставление разрешения на строительство многоквартирного дома в Луцке. Собственник земельного участка согласился на условия и передал первую часть оговоренной суммы, после чего областной совет принял соответствующее решение.

В настоящее время решается вопрос о применении меры пресечения к подозреваемым.

Кроме того, городской голова Луцка Игорь Полищук заявил о проведении обысков в его доме.

19 декабря сообщалось, что НАБУ проводит обыски у мэра Луцка Игоря Полищука и председателя Волынского облсовета Григория Недопада.

В тот же день стало известно, что в отношении украинского бизнесмена Тимура Миндича, которого часто называют «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского, открыто еще одно уголовное производство. На этот раз его подозревают в государственной измене.

Ранее бывший полковник СБУ рассказал, кто лоббировал коррупцию на Украине.

