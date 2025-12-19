На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Страховщики назвали иномарки, запчасти на которые подорожали больше всего

РСА: в России подорожали запчасти Nissan, Renault и Chevrolet
true
true
true
close
Виталий Аньков/РИА Новости

В актуальной версии справочника Российского союза автостраховщиков (РСА), по которому рассчитывается возмещение по ОСАГО, зафиксирован рост цен на запчасти по ряду автомобильных брендов. Об этом сообщила пресс-служба союза.

«Заметный рост показали цены по маркам Nissan (+6,6%), Renault (+5,1%), Chevrolet (+4,5%). Такие распространенные марки как Toyota, Mercedes, Kia находятся в общем тренде, рост на эти запасные части не превышает 1,4%. Продолжается снижение цен на запасные части к китайским автомобилям, здесь рекордсменом является марка Geely – снижение более чем на 10%», — отмечается в сообщении.

Средняя стоимость запчастей в справочнике от 19 декабря 2025 года выросла на 1% по сравнению с его предыдущей версией, действовавшей с 19 сентября.

Ранее президент России Владимир Путин посоветовал россиянам выбирать продукцию отечественного автопрома.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Чем заправлять и где хранить новогодние салаты, чтобы они дожили до конца застолья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами