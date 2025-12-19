Страховщики назвали иномарки, запчасти на которые подорожали больше всего

В актуальной версии справочника Российского союза автостраховщиков (РСА), по которому рассчитывается возмещение по ОСАГО, зафиксирован рост цен на запчасти по ряду автомобильных брендов. Об этом сообщила пресс-служба союза.

«Заметный рост показали цены по маркам Nissan (+6,6%), Renault (+5,1%), Chevrolet (+4,5%). Такие распространенные марки как Toyota, Mercedes, Kia находятся в общем тренде, рост на эти запасные части не превышает 1,4%. Продолжается снижение цен на запасные части к китайским автомобилям, здесь рекордсменом является марка Geely – снижение более чем на 10%», — отмечается в сообщении.

Средняя стоимость запчастей в справочнике от 19 декабря 2025 года выросла на 1% по сравнению с его предыдущей версией, действовавшей с 19 сентября.

Ранее президент России Владимир Путин посоветовал россиянам выбирать продукцию отечественного автопрома.