МВД занялось проблемой обратившейся на прямую линию с Путиным пенсионерки

Сотрудники полиции Кольского района Мурманской области начали оказывать помощь пенсионерке из Казахстана Людмиле Кондратьевой, которая обратилась к президенту РФ Владимиру Путину в ходе прямой линии, в получении гражданства России. Об этом сообщила официальный представитель российского МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Волк отметила, что женщина в сентябре приехала в город Кола к своей дочери. Пенсионерка решила остаться в России, в связи с чем в ноябре подала документы на получение вида на жительство, но столкнулась с трудностями.

«Рада сообщить, что сотрудники Отдела по вопросам миграции ОМВД России по Кольскому району Мурманской области завершили все необходимые процедуры и приняли решение о выдаче ВНЖ. Вместе с представителями «Народного фронта» полицейские посетили Людмилу Владимировну и вручили документ», — написала представитель МВД.

Волк добавила, что сейчас проходит подготовка всех необходимых документов для приема Кондратьевой в гражданство РФ. По ее словам, процедуру планируют закончить в максимально короткие сроки.

Ранее Путин подписал указ о гражданстве РФ для журналиста Бертолази и мецената Бордато.