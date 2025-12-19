Зеленский назвал «важной победой» выдачу Украине кредита на €90 млрд

Решение лидеров стран Европейского союза (ЕС) выделить Украине беспроцентный кредит на €90 млрд стало «важной победой». Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Для нас это усиление. Это сигнал русским, что нет смысла им продолжать воевать, потому что нас поддерживают финансово, а значит, мы не будем сдаваться на фронте. Мы будем поддерживать нашу армию и наших людей», — написал глава республики.

Утром 19 декабря председатель Евросовета Антониу Кошта по итогам саммита в Брюсселе сообщил, что ЕС предоставит Украине кредит в размере €90 млрд, основанный на бюджете объединения, который Киев возможно сможет погасить за счет замороженных российских активов. Он отметил, что эти деньги будут направлены на покрытие неотложных финансовых потребностей республики в 2026 и 2027 году.

Немецкий политолог Александр Рар заявил, что предоставление Украине займа заметно ослабит Евросоюз. Однако, по его словам, таким решением европейские лидеры показали, что для них нет более важной цели, чем помощь Киеву.

Ранее эксперт рассказал, как Украина потратит выделенные Европой €90 млрд.