На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский назвал «важной победой» выдачу Украине кредита на €90 млрд

Зеленский: решение ЕС выделить Украине кредит на €90 млрд стало важной победой
true
true
true
close
Efrem Lukatsky/AP

Решение лидеров стран Европейского союза (ЕС) выделить Украине беспроцентный кредит на €90 млрд стало «важной победой». Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Для нас это усиление. Это сигнал русским, что нет смысла им продолжать воевать, потому что нас поддерживают финансово, а значит, мы не будем сдаваться на фронте. Мы будем поддерживать нашу армию и наших людей», — написал глава республики.

Утром 19 декабря председатель Евросовета Антониу Кошта по итогам саммита в Брюсселе сообщил, что ЕС предоставит Украине кредит в размере €90 млрд, основанный на бюджете объединения, который Киев возможно сможет погасить за счет замороженных российских активов. Он отметил, что эти деньги будут направлены на покрытие неотложных финансовых потребностей республики в 2026 и 2027 году.

Немецкий политолог Александр Рар заявил, что предоставление Украине займа заметно ослабит Евросоюз. Однако, по его словам, таким решением европейские лидеры показали, что для них нет более важной цели, чем помощь Киеву.

Ранее эксперт рассказал, как Украина потратит выделенные Европой €90 млрд.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Чем заправлять и где хранить новогодние салаты, чтобы они дожили до конца застолья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами