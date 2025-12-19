Пушилин рассказал, когда в дома жителей ДНР вернется вода

Вода вернется в дома жителей Донецкой народной республики (ДНР) после того, как Вооруженные силы России возьмут под контроль север региона. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава республики Денис Пушилин.

«Работы в ДНР идут постоянно: вместе с заменой сетей ищем альтернативные источники получения ресурса, делаем врезки на первых этажах, а также строим водоводы для того, чтобы восполнить запасы обмелевших водохранилищ. Придет время, мы освободим север республики, и вода вернется в дома наших жителей», – написал Пушилин.

19 декабря президент России Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос военного корреспондента Евгения Поддубного о причинах «водной блокады» Донбасса. По словам главы государства, проблема с водоснабжением региона решится, когда под контролем российских войск окажется территория за Славянском.

Также он отметил, что потери воды в трубопроводных системах ДНР и ЛНР все еще высоки — до 50%. Российский лидер назвал эту проблему острой.

Ранее сообщалось, что в Донбасс могут перебросить воду из северных рек.