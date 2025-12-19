На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пушилин рассказал, когда в дома жителей ДНР вернется вода

Пушилин: вода вернется в дома жителей ДНР после освобождения севера республики
true
true
true
close
Сергей Аверин/РИА Новости

Вода вернется в дома жителей Донецкой народной республики (ДНР) после того, как Вооруженные силы России возьмут под контроль север региона. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава республики Денис Пушилин.

«Работы в ДНР идут постоянно: вместе с заменой сетей ищем альтернативные источники получения ресурса, делаем врезки на первых этажах, а также строим водоводы для того, чтобы восполнить запасы обмелевших водохранилищ. Придет время, мы освободим север республики, и вода вернется в дома наших жителей», – написал Пушилин.

19 декабря президент России Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос военного корреспондента Евгения Поддубного о причинах «водной блокады» Донбасса. По словам главы государства, проблема с водоснабжением региона решится, когда под контролем российских войск окажется территория за Славянском.

Также он отметил, что потери воды в трубопроводных системах ДНР и ЛНР все еще высоки — до 50%. Российский лидер назвал эту проблему острой.

Ранее сообщалось, что в Донбасс могут перебросить воду из северных рек.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Чем заправлять и где хранить новогодние салаты, чтобы они дожили до конца застолья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами