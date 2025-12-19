Зеленский заявил, что рассказал Западу о месте размещения «Орешника» в Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что знает, где именно размещен российский ракетный комплекс «Орешник» в Белоруссии.

«Мы понимаем, где это будет, где будет размещение, мы передаем информацию нашим партнерам. Думаю, партнеры сами могут оценить эту угрозу и понять, как им на это реагировать», — сказал он. .

Украинский лидер отметил, что данная система представляет опасность для ряда европейских стран, включая Польшу и Германию. Он обратил внимание, что «Орешник» нельзя сбить дронами и призвал Запад ввести санкций против компаний, поставляющих через третьи страны комплектующие для производства комплекса.

До этого Зеленский уже заявлял о невозможности уничтожения ракеты «Орешник» и предупреждал об этом европейских и американских партнеров.

18 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что ракетный комплекс «Орешник» заступил на боевое дежурство в стране. По словам главы государства, к дежурству приступила «не одна машина», однако уточнять их число он не стал.

Лукашенко опроверг информацию о размещении комплекса в районе Слуцка, подчеркнув, что местоположение «Орешника» сообщать не намерен. При этом, по его словам, распространяемая информация о дислокации комплекса является «полным вымыслом».

Ранее на Украине подсчитали, за сколько минут «Орешник» долетит до Киева.