Стало известно имя исполняющего обязанности главного тренера «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера РИА Новости
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Исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» назначен Рауль Рианчо, сообщает «Советский спорт».

Испанец вошел в тренерский штаб красно-белых в 2018 году. Ранее он работал тренером в киевском «Динамо» и сборной Украине.

22 октября в отставку был отправлен главный тренер Массимо Каррера. Он возглавил «Спартак» в 2016 году. Под его руководством красно-белые стали чемпионами России сезона-2016/17. В прошлом году клуб занял третье место в турнирной таблице первенства страны.

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В нынешнем сезоне «Спартак» после 11-ти туров набрал 18 очков. Столичный клуб располагается на седьмом месте. Команда потерпела поражения в трех домашних встречах Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее СМИ назвали кандидатов на пост главного тренера «Спартака».