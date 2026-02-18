Размер шрифта
Президент Армении попал в курьезную ситуацию в ходе визита в Грецию

Курьез с микрофоном произошел с президентом Армении во время визита в Грецию
Арам Нерсесян/РИА «Новости»

Президент Армении Ваагн Хачатурян попал в курьезную ситуацию из-за включенного микрофона в ходе его государственного визита в Афины. Соответствующее видео было опубликовано на странице администрации главы государства в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Инцидент произошел во время торжественного обеда, данного президентом Греции Константиносом Тасуласом. После речи греческого лидера Хачатурян, не заметив, что микрофон включен, спросил, должен ли он ли выступить сразу после коллеги. Затем армянский политик в шутку сказал: «Этих бедных людей (членов делегаций двух стран. — «Газета.Ru») держим голодными».

После этого он приподнялся и попробовал включить микрофон. Ему тут же сообщили, что микрофон включен. Затем Хачатурян начал свое выступление, в частности, поблагодарив греческую сторону за гостеприимство и отметив, что сотрудничество двух государств стабильно расширяется в политической, экономической, оборонной, образовательной и культурной сферах.

До этого президент Армении заявил, что Москва перестала воспринимать Ереван как «младшего брата» и считает его равноправным партнером.

Ранее Хачатурян возмутил британцев.
 
