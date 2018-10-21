В «Зените» рассказали о характере травмы Кузяева

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от московского «Динамо» в матче 11-го тура чемпионата России со счетом 0:1, сообщает Sport24.

«Обе команды контролировали мяч без опасных моментов. То, что не было ударов в створ, не может нас радовать. Но здесь важно не количество, а качество. У нас было несколько моментов, которые надо было доводить до удара.

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В первом тайме много пытались контролировать мяч сзади. Но без остроты. Удаление осложнило нам жизнь. Пришлось перестраиваться. После перерыва играли неплохо, за исключением того момента, когда мы пропустили. В целом я остался доволен игрой.

У Кузяева сотрясение. Сейчас он находится в прострации», — сказал Семак.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что фанаты московского «Динамо» на матче против петербургского «Зенита» вывесили баннер, высмеивающий избиения 8 октября с участием форварда сине-бело-голубых Александра Кокорина.