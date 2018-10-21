Хачанов стал победителем ВТБ Кубка Кремля

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл второй ракетке мира Рафаэлю Надалю Reuters
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Российский теннисист Карен Хачанов стал победителем ВТБ Кубка Кремля, сообщает «Советский спорт».

В финале турнира Хачанов обыграл представителя Франции Адриана Маннарино. Встреча, проходившая на центральном корте СК «Олимпийский» и продолжавшаяся 55 минут, завершилась победой Хачанова в двух сетах — 6:2, 6:2.

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Россиянин за игру шесть раз подавал навылет, не ошибался на своей подаче и реализовал четыре брейк-пойнта из шести возможных. Маннарино совершил три эйса, допустил две двойные ошибки и не сделал ни одного брейка.

Для Карена это третий выигранный турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в карьере.

Ранее работу Федерации тенниса России в 2018 году признали удовлетворительной.

ВТБ Кубок Кремля. Финал

Адриан Маннарино (Франция) — Карен Хачанов (Россия) — 2:6, 2:6