Хавбек «Зенита» Маркизио перечислил проблемы российского футбола

Полузащитник петербургского «Зенита» Клаудио Маркизио прокомментировал матчи российской Премьер-лиги (РПЛ), передает «Чемпионат».

Футболист назвал слабые стороны игроков чемпионата России.

«Три слова, которыми могу описать чемпионат России? Физика. Физическая подготовка. Это два слова, но слабая тактика. На мой взгляд, в России ей уделяют недостаточно внимание», — отметил итальянец.

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Также он считает, что российские футболисты играют недостаточно «компактно».

«Третье – дистанции. Имею ввиду, что все команды играют недостаточно компактно, много свободного места между футболистами. Обычно это проявляется в концовках, когда силы заканчиваются. Все бегают туда-сюда, много пространства. Но в России такое движение происходит на протяжении всех матчей», – заключил Маркизио.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенита» против московского «Динамо» в рамках 11-го тура РПЛ.

Ранее стали известны стартовые составы команд на встречу.