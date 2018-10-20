Месси получил травму в матче с «Севильей»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси Reuters
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил травму в матче девятого тура чемпионата Испании против «Севильи», сообщает «Советский спорт».

Аргентинец получил повреждение руки после неудачного падения. Отмечается, что степень серьезности травмы на данный момент неизвестна.

«Барселона» ведет со счетом 2:0. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.