Тренер «Спартака» прокомментировал скандал с участием Кокорина и Мамаева

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о скандале с участием нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

«Они совершили некий поступок. Думаю, заслужили какое-то наказание. Но люди, знающие их, говорят, что это хорошие ребята. Они совершили ошибку, проступок. И они поплатятся за свою ошибку. Есть правосудие, которое накажет их. Не помню такого в Италии. Может, не обращал внимания, но не помню.

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Чувствую ли, что игры сборных и история Мамаева и Кокорина отвели внимание СМИ от «Спартака»? Нет. Давление мы ощущаем как всегда. Мы должны побеждать. И так всегда», — цитирует Карреру Sport24.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных со скандалом.