Известный тренер объяснил лидерские качества форварда «Зенита» Дзюбы

Российский тренер Валерий Непомнящий рассказал, почему нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Артема Дзюба имеет такие ярко-выраженные лидерские качества, передает «Спорт уик-энд».

«Артем чем силен? Во-первых, он человек команды. При этом Дзюба — игрок с большими амбициями. Его карьера складывается так, что ему все время приходится доказывать. Как бы тяжело не складывалось в «Зените» при Манчини, когда пришлось уходить в тульский «Арсенал», как бы сложно не было в «Спартаке», когда он тоже уходил в аренду, Артем всегда демонстрировал умение бороться. Всё это мы увидели и в матчах чемпионата мира, когда Дзюба себя проявил.

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А то, что он является лидером и заводилой — это правда. Я даже когда-то его ругал, обзывал, но должен был признать, что его желание быть лидером не напускное. Это его нутро, он такой. И всё сложилось так, что команда его таким приняла, поняла его настрой и состояние. И болельщики тоже увидели, что Дзюба готов голову сложить ради успехов команды. Хоть это и прозвучит пафосно, но он такой», — заявил специалист.

Ранее Дзюба оценил жест игроков юношеской сборной России на награждении.