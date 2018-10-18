Тренер «Спартака» высказался о ситуации с Кокориным и Мамаевым

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Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о ситуации, которая связана с нападающим петербургского «Зенита» Александром Кокориным и полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым, передает «Матч ТВ».

«Когда это все стряслось, я был в Италии. Но резонанс от события такой, что, конечно, я не мог не узнать о случившемся. Уверен, на эту тему уже столько всего у вас сказано и написано… История, конечно, крайне неприятная. Понятно, что провинившиеся заслуживают наказания, но вот какого именно, я не знаю. И выступать моралистом не хочу. Есть компетентные органы и есть клубы, за которые играют эти ребята. Кому положено, те и разберутся.

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Не только в Италии или в России, но и много где еще происходят конфликты с участием футболистов или других спортсменов, в том числе бывают и совсем трагические случаи. Нормальным это не назовешь, но и говорить, что конфликты в мире спорта — такая уж экзотическая редкость, тоже вряд ли приходится. Другое дело, что вот ударить стулом человека поутру в общественном месте — это инцидент уникальный сам по себе. Именно подобного я что-то не припомню», — поделился специалист.

Напомним, футболисты находятся в СИЗО по обвинению в избиении трех человек.

Ранее близкие Кокорина навестили его в СИЗО.