Болт отказался подписывать контракт с европейским футбольным клубом

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Восьмикратный олимпийский чемпион ямаец Усэйн Болт отказался от возможности подписать контракт с европейской командой, сообщает «Советский спорт».

В услугах Болта заинтересована мальтийская «Валетта». Легкоатлету предложили подписать двухлетний контракт, однако по информации ESPN, спортсмен отказался.

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«Усэйну очень интересен футбол. Мы регулярно получаем подобные предложения. Могу подтвердить, что Усэйн не воспользуется возможностью продолжить карьеру на Мальте», — рассказал агент Болта Рики Симмс.

В настоящий момент спортсмен играет за австралийскую команду «Сентрал Кост Маринерс». Примечательно, что контракт Болта с австралийским клубом является краткосрочным и не дает гарантий подписания профессионального договора.

Ранее Болт прокомментировал свою карьеру футболиста.