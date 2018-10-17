Российские спортсмены завоевали четыре медали в десятый день ЮОИ

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Сборная России завоевала четыре медали в десятый день юношеских Олимпийских игр, сообщает ТАСС.

Золото завоевала Дарья Трубникова в художественной гимнастике в многоборье. Бронзовые медали взяли легкоатлеты Дмитрий Качанов (прыжки с шестом) и Мария Привалова (тройной прыжок), а также прыгун в воду Руслан Терновой.

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В активе российских спортсменов 52 медали (25 золотых, 15 серебряных и 12 бронзовых). Второю строчку занимают китайцы (17-9-9), на третьем месте располагается сборная Японии (14-8-12).

Юношеские Олимпийские игры проходят в Буэнос-Айресе и продлятся до 18 октября.