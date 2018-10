Стала известна дата боя Федора Емельяненко в финале Гран-при Bellator

Российский боец Смешанных боевых искусств (MMA) Федор Емельяненко проведет поединок против американца Райана Бэйдера 26 января, сообщает «Советский спорт».

Как передает промоушен Bellator в твиттере, финал Гран-при пройдет в Лос-Анджеле на арене «Форум».

В полуфинале Емельяненко в первом раунде нокаутировал американца Чейла Соннена, а Бэйдер одержал победу над Мэттом Митрионом.

Ранее Соннен рассказал о состоянии после боя с Емельяненко в полуфинале Гран-при Bellator.

Fedor Emelianenko & @RyanBader meet in the finals of the #BellatorWGP Jan 26th at @TheForum in Los Angeles. Presale begins Wednesday on https://t.co/Vaz4tapQg5 and https://t.co/eHO16iDdOb pic.twitter.com/TQropgxRGn