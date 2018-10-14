Ушел из жизни генеральный секретарь ФИБА Патрик Бауманн

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Генеральный секретарь Международной федерации баскетбола (FIBA) и глава Глобальной ассоциации международных спортивных федераций Патрик Бауманн скончался на 52-м году жизни, сообщает ТАСС.

«В субботу во время юношеских Олимпийских игр в Буэнос- Айресе генеральный секретарь FIBA Патрик Бауманн скончался. Причиной смерти стал сердечный приступ, Патрик Бауманн скончался, несмотря на оказанную ему срочную медицинскую помощь», — гласит пресс-релиз ФИБА.

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В Международной федерации баскетбола швейцарец начал карьеру в 1994 году. Он внес большой вклад в развитие спорта, том числе и игры 3х3, которую включили в программу летних Олимпийских игр 2020 года в Токио, благодаря Бауманну.

Также генеральный секретарь ФИБА занимал пост главы оценочной комиссии Олимпиады 2024 года в Париже и вице-президента координационной комиссии по подготовке и проведению Олимпиады-2024.

Ранее сообщалось, что бывший глава ФИФА Йозеф Блаттер объяснил, почему были переиграны три секунды в финале СССР — США на баскетбольном турнире Олимпиады 1972 года в Мюнхене.