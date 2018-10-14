Хабиб о причинах драки с командой Макгрегора: в России такое не прощается

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Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал массовую драку на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 229, передает «Советский спорт».

Дагестанский Орел после победы удушающим приемом над ирландцем Конором Макгрегором выпрыгнул из октагона и напал на команду соперника, чем спровоцировал массовую потасовку.

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«Вы знаете, орлы в клетке не сидят, они должны летать. Когда они выходят на охоту, то у них нет такого — чуть-чуть поохотился, и все. Это была настоящая охота, и я предупреждал UFC: «6 октября скажу все, что у меня накопилось». Я их сразу предупредил — пусть будет больше охраны.

Вот эти все люди, на которых я прыгнул, продолжали оскорблять меня. Я подумал: «Он три раза постучал и теперь думает, что все закончилось?» Хотел чуть-чуть дать этой команде знать, что в России такое не прощается и за каждое слово надо отвечать», — сказал Нурмагомедов в эфире Первого канала.

Ранее сообщалось, что Ронда Роузи призвала UFC равно относиться к Нурмагомедову и Макгрегору.