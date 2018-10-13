Черчесов рассказал о состоянии здоровья Дзюбы
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о ходе восстановления после травмы нападающего команды Артема Дзюбы, передает ТАСС.
По словам Черчесова, капитан национальной команды имеет шансы подойти здоровым к матчу третьего тура Лиги наций против сборной Турции.
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«Вчера Дзюба пропустил тренировку из-за проблем с ногой. Сегодня он занимался в общей группе, провел полную тренировку. Надеемся, что завтра он нам поможет», — заявил Черчесова.
Матч Россия — Турция состоится 14 октября на сочинском стадионе «Фишт». Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что Черчесов раскрыл имя вратаря сборной России на матч против Турции.