Волосожар поставила под сомнение произошедшее между Тутберидзе и Медведевой

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Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар поделилась мнением об уходе российской фигуристки Евгении Медведевой от своего многолетнего тренера Этери Тутберидзе, передает газета «Аргументы и факты».

В мае 2018 года Медведева объявила о завершении сотрудничества с Тутберидзе и уехала в Канаду тренироваться у Брайана Орсера. По информации СМИ, это произошло из-за конфликта 18-летней фигуристки с Тутберидзе.

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«Не будь Тутберидзе уникальным тренером, мы бы вообще все это не обсуждали. Это она впервые в истории привела двух фигуристок к олимпийскому пьедесталу. И дай бог, чтобы Тутберидзе никуда не уехала.

А что там было на самом деле между тренером и Медведевой, мы не знаем. Делать выводы на основании слов из интервью я не буду и остальным не советую», — заявила Волосожар.

Ранее сообщалось, что Волосожар не хочет отдавать дочь в парное катание.