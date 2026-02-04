Размер шрифта
Пекин призвал Токио глубоко переосмыслить историю своей военной агрессии

Линь Цзянь: Япония должна переосмыслить историю своей военной агрессии
KHARCHENKO VLADIMIR/Shutterstock/FOTODOM

Япония должна переосмыслить историю своей военной агрессии и проявить благоразумие в вопросе изменения конституции страны. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в ходе пресс-конференции.

«Японский милитаризм принес тяжелейшие бедствия региону и миру. Мы призываем японскую сторону прислушаться к голосам внутри страны, выступающим за мир, и реальными действиями завоевывать доверие азиатских соседей», — прокомментировал дипломат вопрос журналистов о намерении премьер-министра Японии Санаэ Такаити закрепить в конституции статус сил самообороны как полноценной армии для противодействия «китайской угрозе».

Линь Цзянь также напомнил, что соблюдение обязательств, зафиксированных в Каирской и Потсдамской декларациях, служит «политической и правовой предпосылкой возвращения Японии в международное сообщество» как побежденной во Второй мировой войне страны.

До этого Россия и Китай синхронно ответили Японии, которая выразила желание обзавестись ядерным оружием. В ответе сообщалось, что Япония является бедным полезными ископаемыми островным государством, и поставки сырья для промышленности страны могут быть прекращены.

Ранее МИД РФ пригрозил Японии ответными мерами за соглашение с ЕС.
 
