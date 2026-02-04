В военкомате во Львовской области на Украине умер мужчина. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По информации издания, инцидент произошел в Яворивском районном ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата. — «Газета.Ru»). Отмечается, что причиной смерти военнообязанного стало алкогольное опьянение.

2 февраля сотрудники ТЦК остановили мужчину для проверки документов. Позже его доставили в центр, где поместили в комнату ожидания для выяснения учетных данных. Через несколько часов находившиеся в комнате ожидания военнообязанные сообщили, что мужчине стало плохо. Приехавшие медики констатировали его смерть.

31 января министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что еще один закарпатский венгр скончался после принудительной мобилизации украинскими властями для отправки на фронт.

Министр подчеркнул, что насильственный призыв в армию на Украине не прекращается. Исходя из этого, он заявил о необходимости скорейшего завершения конфликта и пересмотра курса, проводимого Брюсселем, который, как считает Сийярто, лишь затягивает кризис. По мнению главы внешнеполитического ведомства Венгрии, мировое сообщество должно отреагировать на «охоту на людей», которая, по его словам, идет на Украине.

Ранее на Украине сотрудник ТЦК открыл огонь во время потасовки с гражданским.