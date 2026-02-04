В ЦИК объявили дату проведения выборов в Госдуму в 2026 году

Выборы депутатов в Госдуму ожидаются 20 сентября 2026 года. Об этом Центральная избирательная комиссия сообщила в своем Telegram-канале.

«Днем голосования станет третье воскресенье месяца, в котором истекает конституционный срок, на который была избрана Государственная Дума предыдущего созыва. Таким образом, ожидаемая дата голосования – 20 сентября 2026 года», — говорится в сообщении.

Россияне будут выбирать депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва. 225 депутатов изберут по партийным спискам и 225 — по одномандатным округам. Общее число мест в Думе не изменится, их останется 450.

Накануне председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что Евросоюз начал кампанию по дискредитации предстоящих выборов в Госдуму РФ.

По словам Пискарева, Запад пытается через сеть подконтрольных ему организаций оказать давление на политиков, готовых сотрудничать с Москвой. В качестве примера он привел «Европейскую платформу за демократические выборы» (EPDE), которая обратилась к мировым СМИ и политическим партиям с заявлением о несоответствии предстоящих думских выборов в России западным стандартам и призвала проигнорировать предложение РФ стать наблюдателями, назвав его «фейковым».

Ранее сообщалось, что российские власти обсуждают использование нейросетей на выборах.