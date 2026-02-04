Военный эксперт рассказал, когда Украина может получить «Томагавки»

Военэксперт Кнутов допустил, что к концу года у Украины появятся «Томагавки»

Представители республиканской партии в США во главе с президентом Дональдом Трампом могут проиграть промежуточные выборы в конгресс в ноябре этого года, тогда демократы могут «продавить» решение о передаче ракет «Томагавк» Украине. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«На сегодняшний день Трамп, на мой взгляд, не готов к передаче «Томагавков» киевскому режиму. Что будет после выборов в палату представителей? Вероятность того, что выборы могут быть проиграны республиканцами, достаточно велика, и под давлением демократов, конечно, там расклад сил на внешнеполитической арене может измениться», — отметил эксперт.

Кнутов отметил, что при условии победы демократов на выборах в конгресс поддерживающие Украину политические силы в Штатах «смогут продавить поставку «Томагавков»».

«Я вполне могу допустить, что подобные ракеты могут появиться в конце года на вооружении ВСУ. Именно поэтому я считаю, что, конечно, успехи на земле – это ключ к тому, чтобы непосредственно киевский режим как можно быстрее сел за стол переговоров, а значит, и угроза размещения «Томагавков»… отступила», — отметил он.

Военный эксперт напомнил, что дальность полета ракет «Томагавк» достигает 2,5 тысячи километров. Кроме того, для их запуска с земли требуются установки Mk 41, которых у американцев «имеется большое количество».

«Американцы, передавая «Томагавки», должны будут закладывать в них полетное задание либо передавать это полетное задание Украине и обучить их украинские расчеты тому, как это задание вводится в «Томагавке», что я считаю маловероятным. А вот участие американских военных – это, скорее всего, будет просто необходимо. А это значит, что США напрямую вступают в войну с Россией», — рассказал Кнутов о последствиях возможной передачи Киеву ракет.

С его точки зрения, такое развитие событий чревато третьей мировой войной, которая не нужна ни России, ни Соединенным Штатам.

3 февраля американский сенатор Линдси Грэм заявил о необходимости передать Украине ракеты «Томагавк», а также «усилить давление» на Россию.

