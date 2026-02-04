Волочкова пожаловалась на подставу от российского телеканала

Балерина Анастасия Волочкова пожаловалась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что репортеры НТВ не согласовали посвященную ей программу.

«Я только сейчас посмотрела. Смешали все в кучу. Прости, это подстава. Особенно эти нелепые кадры с Джигурдой. Когда вы напрашивались ко мне на Мальдивы, отвлекая от отдыха, я согласилась выделить время, поскольку мне было озвучено, что это весь эфир, посвященный моему Мальдивскому отдыху», — возмутилась артистка.

Волочкова призналась, что прекрасно проводила время, когда давала это интервью. Однако после просмотра финального результата ее настроение испортилось. Как заявила балерина, вместо того, чтобы показать ее творчество, телеканал подсветил «прошлые подставы». По словам танцовщицы, помимо скандалов у нее есть творческие успехи и достижения, отмеченные не только в России. Артистка уверена, что ее заслуги и искусство невозможно ничем замарать.

«Этот репортаж мог показать вашу команду с лучшей стороны и приблизить к искусству и высокому. И подняться на мой уровень. Но вы по-прежнему остались на дне», — заключила танцовщица.

Ранее Волочкова поддержала идею назначить министром культуры Николая Цискаридзе.