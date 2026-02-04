Гренландская биатлонистка назвала Трампа идиотом

Гренландская спортсменка Укалек Слеттемарк назвала президента США Дональда Трампа идиотом из-за его политики в отношении Гренландии. Ее слова передает Le Parisien.

«Дональд Трамп — полный идиот. Он не понимает нашей культуры и того, какое общество существует в Гренландии. Я катаюсь на лыжах и тренируюсь стрелять холостыми патронами, однако как мне игнорировать тех, кто, катаясь на лыжах, руководствуется подобными взрывоопасными идеями и готовится стрелять настоящими пулями?» — сказала Слеттемарк.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении присоединить Гренландию, которая принадлежит Дании, к Соединенным Штатам. Подобные идеи он высказывал и во время своего первого президентского срока (2017–2021). По его словам, остров нужен Вашингтону для обеспечения национальной безопасности.

До этого в СМИ появилась информация, что почти 17 тысяч болельщиков за одну ночь аннулировали свои билеты на чемпионат мира по футболу — 2026 на фоне действий США. 3 января американские силы нанесли удар по Венесуэле, а венесуэльский лидер Николас Мадуро вместе с супругой был захвачен и вывезен в США.

Ранее стало известно, будет ли Германия бойкотировать чемпионат мира по футболу.