Дмитриев опубликовал фото с места переговоров по Украине

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев опубликовал в соцсети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото Абу-Даби, где пройдет новый раунд переговоров по урегулированию на Украине.
На фотографии — город с высоты птичьего полета. Она сделана Дмитриевым на борту самолета.
Ночью российская делегация прибыла в столицу ОАЭ.
Новый раунд трехсторонних переговоров между РФ, США и Украиной, направленных на разрешение украинского кризиса, запланирован на 4 и 5 февраля. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков уточнил, что российскую сторону будет представлять та же делегация, которая принимала участие в предыдущих переговорах 23 и 24 января.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, в ходе предстоящих встреч стороны обсудят предложения, с которыми выступит российская сторона после консультаций с президентом Владимиром Путиным.
Ранее на Украине назвали главную задачу команд на переговорах в Абу-Даби.