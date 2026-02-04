Размер шрифта
Дмитриев опубликовал фото с места переговоров по Украине

Дмитриев опубликовал фото Абу-Даби, где пройдут переговоры по Украине
kadmitriev/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев опубликовал в соцсети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото Абу-Даби, где пройдет новый раунд переговоров по урегулированию на Украине.

На фотографии — город с высоты птичьего полета. Она сделана Дмитриевым на борту самолета.

Ночью российская делегация прибыла в столицу ОАЭ.

Новый раунд трехсторонних переговоров между РФ, США и Украиной, направленных на разрешение украинского кризиса, запланирован на 4 и 5 февраля. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков уточнил, что российскую сторону будет представлять та же делегация, которая принимала участие в предыдущих переговорах 23 и 24 января.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в ходе предстоящих встреч стороны обсудят предложения, с которыми выступит российская сторона после консультаций с президентом Владимиром Путиным.

Ранее на Украине назвали главную задачу команд на переговорах в Абу-Даби.
 
