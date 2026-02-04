В России заявили об отказе от зарубежных тест-систем для диагностики инфекций

Россия полностью отказалась от необходимости закупать за рубежом диагностические тест-системы для выявления инфекций. Об этом во время правительственного часа в Совете Федерации сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет ТАСС.

По ее словам, вопросы обеспечения суверенитета в части диагностических препаратов, питательных сред и тестов обсуждаются в стране с 2014 года. За этот период, по оценке главы ведомства, Россия полностью избавилась от зависимости от зарубежных поставок питательных сред для лабораторных исследований.

Кроме того, за последние пять лет была достигнута полная независимость и в части тест-систем. Попова уточнила, что в России создана собственная ферментная база и база расходных материалов, необходимых для производства диагностических наборов.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что современные тест-системы, которые сейчас выпускаются в стране на основе отечественных генетических технологий, не содержат импортных компонентов и производятся в нужных объемах.

Ранее Россия разработала новые системы доставки CRISPR для борьбы с хроническим гепатитом B.