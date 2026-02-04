Размер шрифта
Украина намерена превратиться в «стального ежа»

Politico: Украина не рассчитывает на гарантии безопасности в мирном соглашении
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Украина опасается, что любые гарантии в рамках мирного соглашения с Россией не будут работать, поэтому рассматривает сценарий обеспечения безопасности в одиночку в роли «стального ежа». Об этом пишет газета Politico.

Издание напоминает слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о том, что республику нужно превратить «в стального ежа, неперевариваемого для нынешних и будущих агрессоров». Речь идет о создании постоянной многочисленной армии, значительных инвестициях в новейшие технологии БПЛА и ракет, а также развитии производства вооружений.

«На Украине произошло фундаментальное переосмысление того, что означают гарантии безопасности и на чем они должны основываться. Ранее основное внимание уделялось обязательствам по защите, предоставляемым партнерами. Сегодня же существует четкое понимание того, что ядром любых гарантий безопасности должна быть украинская армия и ее оборонная промышленность», — заявила посол Украины в НАТО Алена Гетьманчук.

В материале отмечается, что для этого требуется реформа оборонного сектора, обновление системы закупок, модернизация подходов к набору личного состава и значительные финансовые вложения.

Как пишет Politico, основная проблема для Киева заключается в отсутствии четких международных обязательств, сопоставимых с механизмами коллективной обороны НАТО. Без членства в Североатлантическом альянсе республика вынуждена полагаться на двусторонние соглашения, которые не имеют значительного веса, говорится в тексте.

До этого президент Украины Владимир Зеленский признал устаревшей структуру действующего с 2020 года плана по обороне страны и утвердил новую.

Ранее в Раде захотели «воевать» с Россией несмотря на возможные договоренности.
 
