На Западе заявили о «многообещающих» переговорах в Абу-Даби

Politico: переговоры в Абу-Даби конструктивны и могут быть многообещающими
Hamad Al Kaabi/UAE Presidential Court/Reuters

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби «действительно конструктивны» и могут быть более многообещающими, чем принято считать. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

Так, по данным «некоторых украинских и американских чиновников», есть признаки того, что «нынешние переговоры могут быть более многообещающими, чем принято считать». По их информации, обе стороны проявляют конструктивность.

«Раньше эти переговоры были сродни вырыванию зубов без анестезии. Раньше мне хотелось кричать, когда я видел очередное сообщение о том, что переговоры были «конструктивными». Но теперь я думаю, что в некотором смысле они действительно конструктивны. Я замечаю, что россияне относятся к этим переговорам серьезнее», — заявил неназванный эксперт по внешней политике из Республиканской партии, консультировавший Украину.

Другой высокопоставленный чиновник из Киева также признал, что произошли изменения в настроении и изменился тон со стороны России за столом переговоров.

Очередной этап переговоров, направленных на разрешение украинского кризиса, запланирован на 4 и 5 февраля. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков уточнил, что российскую сторону будет представлять та же делегация, которая принимала участие в предыдущих переговорах 23 и 24 января.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в ходе предстоящих встреч 4-5 февраля стороны обсудят предложения, выдвинутые российской стороной после согласования позиций с президентом Владимиром Путиным.

Ранее на Украине назвали главную задачу команд на переговорах в Абу-Даби.
 
