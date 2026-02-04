Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Общество

Стала известна сумма отката экс-руководству Курской области

«Ъ»: взятка экс-руководству Курской области превысила 20 млн рублей
Суды общей юрисдикции города Москвы

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его заместитель Алексей Дедов получили крупную взятку в размере свыше 20 млн рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на детали уголовного дело в отношении чиновников.

Отмечается, что Смирнов и Дедов через посредника Дмитрия Шубина получали откаты от руководителя компаний-подрядчиков Виктора Головченко за государственные контракты на ремонт школ и строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной. По данным издания, в общей сложности им было передано почти 13 млн рублей.

Согласно материалам уголовного дела, суммы за покровительство и своевременную оплату работ передавались лично и доставлялись в администрацию области в Курске.

В числе новых эпизодов числятся депутат Курской областной думы Максим Васильев, чья компания стала подрядчиком на строительство двух опорных пунктов для пограничной службы ФСБ за 192,647 млн рублей. В качестве взятки Дедов и Смирнов получили еще 8 млн рублей.

По данным следствия, объекты так и не были приняты заказчиком: оборонительные сооружения оказались недостроенными, амбразуры выполнены с погрешностями, а укрытия не соответствовали требованиям безопасности.

Ранее Дедов заявил в суде, что все полученные откаты передал бывшему губернатору Курской области Смирнову.
 
Теперь вы знаете
России предрекают рецессию в 2026 году. Стоит ли бояться и как подготовиться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!