Стала известна сумма отката экс-руководству Курской области

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его заместитель Алексей Дедов получили крупную взятку в размере свыше 20 млн рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на детали уголовного дело в отношении чиновников.

Отмечается, что Смирнов и Дедов через посредника Дмитрия Шубина получали откаты от руководителя компаний-подрядчиков Виктора Головченко за государственные контракты на ремонт школ и строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной. По данным издания, в общей сложности им было передано почти 13 млн рублей.

Согласно материалам уголовного дела, суммы за покровительство и своевременную оплату работ передавались лично и доставлялись в администрацию области в Курске.

В числе новых эпизодов числятся депутат Курской областной думы Максим Васильев, чья компания стала подрядчиком на строительство двух опорных пунктов для пограничной службы ФСБ за 192,647 млн рублей. В качестве взятки Дедов и Смирнов получили еще 8 млн рублей.

По данным следствия, объекты так и не были приняты заказчиком: оборонительные сооружения оказались недостроенными, амбразуры выполнены с погрешностями, а укрытия не соответствовали требованиям безопасности.

Ранее Дедов заявил в суде, что все полученные откаты передал бывшему губернатору Курской области Смирнову.