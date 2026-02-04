Размер шрифта
Источник РИА Новости раскрыл формат переговоров в Абу-Даби 4 февраля

РИА Новости: переговоры в Абу-Даби 4 февраля пройдут в закрытом режиме
Hamad Al Kaabi/UAE Presidential Court/Reuters

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине пройдут 4 февраля в Абу-Даби в закрытом режиме. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

«Эти переговоры проходят в закрытом режиме, прессу не зовут», — сказал собеседник агентства.

4 и 5 февраля в Абу-Даби состоится второй раунд трехсторонних переговоров РФ, Украины и США по урегулированию конфликта. По данным издания Politico, на Западе ждут, что эта встреча будет «действительно конструктивной» и «многообещающей».

До этого издание «Страна.ua» сообщило, что украинская переговорная группа уже прибыла в Абу-Даби на переговоры с Россией и США. Делегацию возглавил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Американскую сторону на этих переговорах будут представлять спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома, предприниматель Джаред Кушнер.

Делегацию России возглавит начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба ВС РФ Игорь Костюков.

Ранее на Украине назвали главную задачу команд на переговорах в Абу-Даби.
 
