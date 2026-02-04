Разведка США считает Си Цзиньпина параноиком

Американская разведка констатирует крайнюю паранойю у председателя КНР Си Цзиньпина в последние годы. Об этом, ссылаясь на данные американской разведки, сообщает The New York Times.​

«С тех пор как Си Цзиньпин почти 14 лет назад возглавил самую густонаселенную сверхдержаву мира, он разгромил ряды Коммунистической партии Китая. Он сверг правящих чиновников, руководителей силовых структур и детей «красной аристократии». Но даже по этим меркам его последняя чистка была примечательной», — пишет издание.

NYT подчеркивает, что для США критично понять мотивы чисток и психическое состояние Си. Возможно, лидер действует из паранойи, отбиваясь от реальных угроз или борясь с коррупцией. Эксперты издания связывают арест зампреда Центрального военного совета, давнего соратника Си генерала Чжан Юся и его коллеги Лю Чжэньли с якобы существующим параноидальным расстройством Си. Эти события встревожили вашингтонских чиновников и аналитиков.

До этого стало известно о заболевании президента США Дональда Трампа. Как выяснилось, хроническая венозная недостаточность американского лидера может внезапно обернуться тромбозом.

Ранее в США обеспокоились из-за массовой чистки в рядах высших чинов армии КНР.