Разведка США считает Си Цзиньпина параноиком

Американская разведка констатирует крайнюю паранойю у председателя КНР Си Цзиньпина в последние годы. Об этом, ссылаясь на данные американской разведки, сообщает The New York Times.
«С тех пор как Си Цзиньпин почти 14 лет назад возглавил самую густонаселенную сверхдержаву мира, он разгромил ряды Коммунистической партии Китая. Он сверг правящих чиновников, руководителей силовых структур и детей «красной аристократии». Но даже по этим меркам его последняя чистка была примечательной», — пишет издание.
NYT подчеркивает, что для США критично понять мотивы чисток и психическое состояние Си. Возможно, лидер действует из паранойи, отбиваясь от реальных угроз или борясь с коррупцией. Эксперты издания связывают арест зампреда Центрального военного совета, давнего соратника Си генерала Чжан Юся и его коллеги Лю Чжэньли с якобы существующим параноидальным расстройством Си. Эти события встревожили вашингтонских чиновников и аналитиков.
До этого стало известно о заболевании президента США Дональда Трампа. Как выяснилось, хроническая венозная недостаточность американского лидера может внезапно обернуться тромбозом.
Ранее в США обеспокоились из-за массовой чистки в рядах высших чинов армии КНР.