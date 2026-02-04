Размер шрифта
Правительство Германии выступило против бойкота чемпионата мира по футболу

Госминистр ФРГ Шендерляйн заявила об отказе Германии бойкотировать ЧМ по футболу
Elisa Schu/dpa/Global Look Press

Госминистр по вопросам спорта и волонтерства ФРГ Кристиане Шендерляйн заявила, что правительство Германии выступило против проведения возможного бойкота чемпионата мира по футболу 2026 года. Ее слова приводит Süddeutsche Zeitung.

«Мы это не поддерживаем», — заявила Шендерляйн.

Она пояснила, что данная позиция основана на внешнеполитической линии правительства Германии в отношении Соединенных Штатов. Министр также отметила, что чемпионат мира 2026 года пройдет не только в США, но также на территориях Канады и Мексики, что является важным фактором.

В СМИ уже появились сообщения, согласно котором в Европе начали вопрос обсуждения бойкота чемпионата мира — 2026.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении присоединить Гренландию, которая принадлежит Дании, к Соединенным Штатам. Подобные идеи он высказывал и во время своего первого президентского срока (2017–2021). По его словам, остров нужен Вашингтону для обеспечения национальной безопасности.

До этого в СМИ появилась информация, что почти 17 тысяч болельщиков за одну ночь аннулировали свои билеты на чемпионат мира по футболу — 2026 на фоне действий США. 3 января американские силы нанесли удар по Венесуэле, а венесуэльский лидер Николас Мадуро вместе с супругой был захвачен и вывезен в США.

Ранее гренландская биатлонистка назвала Дональда Трампа идиотом.
 
