США пригрозили санкциями Алжиру из-за покупки российских истребителей

Госдеп: Алжир может столкнуться с санкциями США из-за покупки истребителей РФ

США могут ввести санкции против Алжира из-за покупки российских истребителей. Об этом заявил глава Бюро по делам Ближнего Востока Госдепартамента Роберт Палладино, передает газета An-Nahar.

Палладино заявил, что сообщения о покупке Алжиром российских истребителей вызывают озабоченность у американской администрации.

«Мы тесно сотрудничаем с правительством Алжира по вопросам, в которых находим точки соприкосновения. Но расходимся во мнениях по многим вопросам, и сделка по поставкам оружия является примером того, что США считают проблематичным», — сказал представитель Госдепа.

В феврале прошлого года Алжир подтвердил, что покупает у России истребители пятого поколения Су-57Э. Количество приобретенных истребителей не разглашается.

В феврале текущего года глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха рассказал, что Россия и Индия находятся на «технической стадии» переговоров по Су-57.

