Участнику СВО отказали в выплате за ранение

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) участнику специальной военной операции (СВО) отказали в выплате за ранение. Об этом сообщается на сайте окружной прокуратуры.

В Лабытнангском городском суде рассматривался иск прокурора о признании за военнослужащим права на получение единовременной выплаты за ранение, полученное в ходе боевых действий, и об обязании органов социальной защиты произвести соответствующую выплату. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявленных требований.

Не согласившись с этим решением, прокурор и истец обжаловали его в апелляционном порядке. Суд Ямало-Ненецкого автономного округа отменил решение суда первой инстанции, признав за участником СВО право на региональную единовременную выплату в размере одного миллиона рублей и возложив на органы социальной защиты обязанность по ее выплате.

В феврале прошлого года в Нижегородской области 37-летнему участнику СВО чиновники отказались выплачивать компенсацию в размере одного миллиона рублей за ранение из-за того, что он не был прописан в регионе. Прокуратура направила в суд обращение по данному факту.

Ранее бывший российский чиновник обворовал бойцов СВО почти на 2 млн рублей.