Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Армия

Участнику СВО отказали в выплате за ранение

В ЯНАО участнику СВО не выплатили компенсацию за ранение
Сергей Аверин/РИА Новости

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) участнику специальной военной операции (СВО) отказали в выплате за ранение. Об этом сообщается на сайте окружной прокуратуры.

В Лабытнангском городском суде рассматривался иск прокурора о признании за военнослужащим права на получение единовременной выплаты за ранение, полученное в ходе боевых действий, и об обязании органов социальной защиты произвести соответствующую выплату. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявленных требований.

Не согласившись с этим решением, прокурор и истец обжаловали его в апелляционном порядке. Суд Ямало-Ненецкого автономного округа отменил решение суда первой инстанции, признав за участником СВО право на региональную единовременную выплату в размере одного миллиона рублей и возложив на органы социальной защиты обязанность по ее выплате.

В феврале прошлого года в Нижегородской области 37-летнему участнику СВО чиновники отказались выплачивать компенсацию в размере одного миллиона рублей за ранение из-за того, что он не был прописан в регионе. Прокуратура направила в суд обращение по данному факту.

Ранее бывший российский чиновник обворовал бойцов СВО почти на 2 млн рублей.
 
Теперь вы знаете
России предрекают рецессию в 2026 году. Стоит ли бояться и как подготовиться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!